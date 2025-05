L’attività di volontariato ambientale – promossa da Legambiente Circolo Rabat e dagli uffici delle riserve naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant’Angelo Muxaro gestite da Legambiente Sicilia in collaborazione con il Leo Club Agrigento Host, con l’associazione Mariterra e con le sezioni di Agrigento e Porto Empedocle di Plastic Free – si svolgerà all’insegna dello slogan “Tutti insieme per un mare pulito e di Pace” con il quale, ai primi del mese di aprile, è stata lanciata in ben 16 Paesi del bacino del Mediterraneo la 32ª edizione di Clean-up the Med, campagna attraverso la quale ci si propone di ripulire centinaia di chilometri di coste e fondali dai rifiuti marini ma che costituisce anche un’opportunità unica di sviluppo per progetti ambientali, di scambio tra associazioni e di ricerca transfrontaliera.

L’inizio dell’attività di pulizia del tratto di arenile che va dalla foce del Fiumenaro fino alla spiaggia nota come Lido Le Dune è fissato per le ore 10:00 di domenica prossima, 4 maggio, e ovviamente l’auspicio degli organizzatori è che tanti si uniscano agli attivisti delle succitate associazioni per dare il proprio fattivo contributo personale al contrasto dell’odioso e purtroppo diffuso fenomeno dell’abbandono in spiaggia di rifiuti di ogni genere che , insieme all’ambiente, deturpano anche l’immagine di tanti comuni costieri agrigentini e siciliani.

Per il corretto svolgimento delle attività di pulizia tutti coloro che parteciperanno saranno appositamente dotati di guanti e cappellino, oltre che dei sacchi per la raccolta dei rifiuti. Per maggiori e più dettagliate informazioni, oltre all’indirizzo mail legambienteag@gmail.com, è a disposizione il contatto telefonico 389.5492020.