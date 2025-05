«Riguardo lo sversamento di acque inquinate nel mare di San Leone, lido della città di Agrigento, non si può che rimanere estremamente indignati».

A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi.

«Ancora una volta – continua Alaimo – le denunce partono da libere associazioni e non da un intervento degli enti preposti. A danno fatto ed emerso arriva poi, il solito commento a discolpa dell’amministratore di turno. Questa volta però ci sembra che ci sia qualcosa che non quadra. Infatti ci chiediamo: se il sindaco afferma senza esitazione che il danno arriva da allacci abusivi, è evidente che ne fosse a conoscenza. E allora come mai non si è intervenuto in precedenza? Perché non si è corso ai ripari? Cosa si farà in futuro?».

«Alternativa Popolare vigilerà su questa vicenda incresciosa che colpisce la martoriata Capitale della Cultura Italiana 2025. Gli Agrigentini per bene non meritano l’inettitudine di chi li amministra».