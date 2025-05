L’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” ha deciso di far ricordare oggi, lunedì 5 maggio, il dottor Vincenzo Livatino in occasione del XV anniversario della morte con una funzione religiosa già programmata da tempo.

“Ci sembra giusto come Associazione intitolata al Giudice Livatino e come componenti da sempre vicini alla Famiglia Livatino -dice Giuseppe Palilla, presidente degli “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” ed ex compagno di liceo del Magistrato e Martire- ricordare il dottor Vincenzo Livatino che assieme a mamma Rosalia Corbo hanno avuto un ruolo decisivo nella formazione e crescita di Rosario. Per questo la decisione di solennizzare una data storica ed evitare che l’oblio e la rimozione coinvolga anche la Famiglia Livatino”.

“Per ricordare il dottor Vincenzo Livatino quindi, per chi potrà e vorrà, ci ritroveremo oggi alle 18 nella chiesa di San Diego e parteciperemo alla già programmata messa nel corso della quale sarà ricordato anche il nostro caro “Avvocato Livatino” com’era Affettuosamente chiamato dai più”.

“Voglio in ultimo comunicare che l’assemblea dei soci -conclude Palilla- di recente ha adempiuto a tutti gli obblighi statutari, normativi e consuntivi relativi al 2024 programmando anche ulteriori attività per l’anno in corso chiedendo la collaborazione dei Cittadini ed Estimatori del Magistrato e Martire. Il programma sarà definito in corso d’opera con gli eventuali partner”

Già comunque ci sono tre date: 23 maggio incontro dell’Associazione con un gruppo di minorenni sottoposti a restrizione legale della libertà, 30 maggio “Premio miglior arbitro esordiente in serie A” organizzato dalla sezione Aia di Agrigento e 4 giugno intitolazione di banda musicale studentesca al Giudice Rosario Angelo Livatino.