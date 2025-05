Nuovo colpo alla contraffazione. Sequestrati dalla Guardia di finanza di Siracusa oltre 277 mila prodotti illegali; sei le persone denunciate all’autorita’ giudiziaria. I beni sequestrati spaziano da accessori per la casa, strumenti per l’idraulica e l’illuminazione, ricambi automobilistici, fino a giocattoli e capi di abbigliamento contraffatti, spesso destinati a un pubblico inconsapevole dei rischi derivanti dall’utilizzo di tali prodotti non certificati.

Tra le attivita’ piu’ rilevanti il Gruppo di Siracusa, a seguito di un controllo presso un distributore di articoli per la casa, ha sequestrato 119 mila accessori per ferramenta, idraulica e illuminazione, risultati privi delle indicazioni minime di sicurezza, in violazione del Codice del Consumo; la Compagnia di Augusta, durante un’ispezione presso un esercizio commerciale di ricambi per auto, ha sottoposto a sequestro 435 filtri motore recanti marchi contraffatti di note case automobilistiche, pronti per essere immessi in commercio; la Compagnia di Noto ha individuato e sequestrato 179 capi di abbigliamento e calzature recanti marchi palesemente falsi, esposti su bancarelle nel centro cittadino di Rosolini; la Tenenza di Lentini ha sequestrato oltre 3.250 giocattoli e articoli per bambini, anch’essi privi delle prescritte indicazioni di sicurezza; la Tenenza di Pachino, nell’estremo sud della provincia, ha sequestrato oltre 2.000 articoli per la persona (elastici, fermagli, fasce e cerchietti per capelli) sprovvisti delle informazioni obbligatorie. In sei sono stati denunciati alla procura di Siracusa e segnalati contestualmente alla Camera di commercio.