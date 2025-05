Un motociclista di 43 anni di Catania, è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada Trepunti di Giarre.

L’uomo era alla guida di una Bmw 1250 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autocisterna.

Soccorso da operatori del 118 prontamente chiamati, il motociclista è stato trasportato all’eliporto che si trova all’interno dello stadio di atletica dove i medici hanno cercato di stabilizzarlo prima del viaggio verso l’ospedale Cannizzaro. Ma i tentativi di rianimarlo, che si sono protratti per oltre un’ora, sono risultati vani. L’elisoccorso non è nemmeno decollato ed è stato dichiarato il decesso dell’uomo.

La polizia municipale di Giarre si è occupata dei rilievi e sta ricostruendo l’esatta dinamica di questo tragico incidente.