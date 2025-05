La Rai ha scelto Angelo Maria Sferrazza per interpretare il giudice Rosario Livatino, con una straordinaria interpretazione lascia il segno rievocando il lustre magistrato suo concittadino ucciso nel 1990 dalla mafia, nel documentario:

IN FEDE: ROSARIO LIVATINO, trasmesso il 4 maggio alle 22.50 su Raiuno. e visibile da oggi su Raiplay. Prodotto da LOFT PRODUZIONE E OFFCINA DELLA COMUNICAZIONE il documentario è stato scritto da Matteo Billi e supervisionato dall’organizzatore generale Max Ragona. Come direttore della fotografia troviamo Marco Malizia, al montaggio Angela Ferreri e alla regia Omar Pesenti, il quale si è espresso in questo modo in merito al giudice “beato”: << Questo documentario nasce da un vuoto che ho voluto colmare. Ho cercato nei luoghi, nei volti e nelle parole degli altri per restituire l'autenticità a un uomo che ha servito la giustizia come atto d'amore>>.

