Durante un’operazione di pattugliamento del territorio, una squadra della Guardia Agroforestale Italiana, Distretto Partinico Trappeto, composta dal dirigente locale Alessio Adinolfi e dal vice Andrea Colletti, ha individuato un grave episodio di scarico abusivo di rifiuti ingombranti nell’area artigianale di contrada Margì a Partinico.

L’intervento è avvenuto intorno alle ore 23:00 di mercoledì 30 aprile 2025. Gli operatori della Guardia Agroforestale hanno colto in flagrante un cittadino partinicese mentre era intento a svuotare il proprio furgone, carico di rifiuti ingombranti di vario genere, in un’area non autorizzata allo smaltimento.

Informate immediatamente le Forze dell’Ordine, che in quel momento erano impegnate in altre operazioni urgenti sul territorio, la pattuglia ha provveduto ad annotare scrupolosamente il numero di targa del veicolo coinvolto.

Nella mattinata di oggi, giovedì 1 maggio 2025, la Guardia Agroforestale Italiana ha formalizzato una dettagliata denuncia presso la Compagnia Carabinieri di Partinico, fornendo tutti gli elementi raccolti durante l’intervento notturno. I Carabinieri si sono prontamente recati sul luogo segnalato per effettuare i sopralluoghi necessari e procedere alla delimitazione dell’area interessata, al fine di preservare eventuali ulteriori prove.

Parallelamente, Adinolfi ha provveduto ad avvertire il primo cittadino di Partinico, il quale ha immediatamente manifestato la propria disponibilità e si è attivato per avviare le procedure di bonifica e ripristino dell’area interessata dallo scarico abusivo.

La Guardia Agroforestale Italiana, Distretto Partinico Trappeto, conferma il proprio impegno incessante nella sorveglianza del territorio e nella lotta contro i reati ambientali. L’efficacia dell’intervento è stata resa possibile dalla costante attività di pattugliamento e dalla prontezza degli operatori. Si ringrazia inoltre la tempestiva collaborazione del Sindaco per la sua sensibilità e immediata azione volta alla risoluzione del problema.