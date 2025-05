Rimane coinvolto in un incidente, con un bilancio di tre ragazze ferite per fortuna in maniera lieve, e dai successivi accertamenti è risultato essere ubriaco e l’auto che conduceva sprovvista di assicurazione e revisione. I carabinieri della stazione di Menfi hanno denunciato un settantenne del posto per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattata anche una maxi multa.

Il fatto si è verificato lungo la strada che collega Menfi a Porto Palo. Lo scontro tra due auto ha provocato il ferimento di tre ragazze a bordo dell’altro veicolo: si tratta di due trentenni e una ventinovenne. Stanno bene. L’uomo, invece, è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sciacca.