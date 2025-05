Su iniziativa dell’Amministrazione comunale, a Campobello di Licata, sabato 10 maggio, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nello spazio tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e Madre Teresa di Calcutta (area sud-est dell’abitato, nei pressi della ‘’Divina Commedia’’), raccolta di indumenti usati ma in buone condizioni. Gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti.

Giovanni Blanda