Con determina del direttore dell’ERSU di Palermo, Ernesto Bruno, entro oggi 30 aprile 2025 verranno pubblicati sull’Albo online dell’Ente (sito www.ersupalermo.it), gli elenchi degli studenti della Sicilia occidentale, iscritti per l’anno accademico in corso 2024/2025, alle università, alle accademie di belle arti e ai conservatori di musica: è stata disposta oggi, infatti, la copertura del 100% delle domande aventi i requisiti di merito e di reddito fino a esaurimento delle graduatorie.

Nel mese di dicembre 2024 scorso, in base alle risorse disponibili, avevano già avuto accesso ai benefici poco più di 10mila studenti che hanno già ottenuto borsa di studio e, conseguentemente, servizi di ristorazione e servizi abitativi se fuorisede. Oggi, verranno messe in pagamento ulteriori 2.959 borse di studio per un importo di circa 8,5 milioni di euro. Compresi i pagamenti effettuati quattro mesi fa si raggiunge così un totale di numero 12.250 borse di studio assegnate per un importo complessivo di circa 42 milioni di euro.

L’importo di una singola borsa di studio varia da circa 2.000 a circa 7.000 euro in base alla condizione di studente in sede, pendolare o fuorisede e in base all’ISEEU posseduto. Soddisfazione da parte della presidente ERSU, Margherita Rizza, e del Consiglio di amministrazione: “Anche quest’anno abbiamo garantito la copertura totale delle richieste, grazie alla sinergia tra governo nazionale – in particolare il ministro Anna Maria Bernini – e governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani, attraverso l’azione dell’assessore all’Istruzione Mimmo Turano. Un risultato importante anche per il rispetto del termine del 30 aprile, che consente alla Sicilia di accedere ai fondi premiali destinati agli enti DSU più virtuosi”.