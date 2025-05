Momenti di panico in via Cavaleri Magazzeni, nel quartiere balneare di San Leone, per un incidente autonomo. Un giovane agrigentino ha perso il controllo della sua Fiat Panda finendo la corsa fuori la carreggiata.

Il veicolo, dopo un primo impatto forse con il marciapiede, si è completamente ribaltato. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale del 118. Il conducente dell’auto è rimasto ferito, con un trauma alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per precauzione è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso.