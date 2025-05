Due uomini a bordo di due mezzi a due ruote si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento e uno di loro è morto sul colpo. L’altro è stato trasferito, a seguito di un trauma cranico e adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro in condizioni gravissime.

Sembra che i due motociclisti coinvolti nell’incidente non indossassero il casco. La vittima aveva 32 anni e pare fosse il titolare di un panificio. Il secondo centauro ha 43 anni.