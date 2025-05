Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 70 di sabato scorso, con il jackpot che arriva a 27,8 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera. È festa però per due fortunati vincitori. Con una giocata di soli 3 euro è stata realizzata online su Sisal.it vincita SuperEnalotto con 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 324.526,89 euro complessivi. Realizzata sempre online su Sisal.it anche un vincita al SuperEnalotto con 1 punto 5 da 12.481,80 euro. La combinazione vincente è stata: 1 – 4 – 22 – 44 – 70 – 72 – J 18- SS 53. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato scorso ha assegnato 491.638 vincite.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato a Roma il 20 marzo scorso con una schedina da 3 euro. Il sito superenalotto.it, autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori, è il primo punto di riferimento per gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici. Sviluppato in modalità full responsive e con una architettura informativa completamente rinnovata, il sito superenalotto.it soddisfa appieno la curiosità degli appassionati del gioco più amato dagli italiani attraverso una user experience mobile first di nuova generazione. Inoltre l’estrazione n. 36 di venerdì scorso di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita 5+0 da 173.968,60 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Palma di Montechiaro (Agrigento) presso il Punto di Vendita Sisal Tabacchi Puzzangaro. La combinazione vincente è stata: 3 – 15 – 22 – 33 – 35 + Euronumeri 1 – 7. Eurojackpot – la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale.