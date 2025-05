I Carabinieri della Compagnia di Cefalù sono costantemente impegnati nel contrasto al traffico di stupefacenti, con particolare attenzione allo smantellamento dei canali di approvvigionamento verso la Provincia di Palermo, fenomeno che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica.

Nell’ambito dei servizi predisposti, i militari della Stazione di Castelbuono, impegnati a contrastare il traffico di stupefacenti nel territorio madonita, hanno arrestato due palermitani di 24 e 36 anni ed un 20enne castelbuonese, tutti noti alle forze di polizia, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, si sono incuriositi per l’atteggiamento sospetto assunto dal giovane castelbuonese che, non solo camminava per le vie del paese guardandosi attorno ma, è stato visto salire a bordo di un’autovettura mai notata nel piccolo centro madonita dalla quale, è sceso repentinamente dopo pochi metri di percorrenza.

I tutori dell’ordine hanno così deciso di procedere ad un meticoloso controllo sia del mezzo che del giovane; questi accortosi della presenza dei militari, ha lanciato sotto alcune auto in sosta tre involucri, che sono stati prontamente recuperati da Carabinieri che hanno rinvenuto al loro interno complessivamente 300 grammi di hashish. Il 24enne ed il 36enne sottoposti a perquisizione, sono stati invece trovati in possesso di 1450 euro, ritenuti provento verosimilmente della cessione di droga.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, applicando agli indagati la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed ai palermitani, anche la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.