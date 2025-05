Si parte. Finita la spasmodica attesa. Al via sipario, oggi (venerdì 9 maggio), la dodicesima edizione della Sagra ‘Mpurnatu & ‘Mpanata (pasta a forno e pasticcio). Tre giorni di festa tra stand, tradizione, sapori autentici, spettacoli, animazione per i più piccoli e tanta musica dal vivo. Un programma ricchissimo tutto da scoprire, con un protagonista assoluto: il gusto delle specialità gastronomiche tipiche campobellesi cotte al forno. Il programma di oggi: alle ore 19, inaugurazione e benedizione della sagra. Seguiranno (ore 20) il Festival dei cibi di strada e (ore 22) lo spettacolo musicale con la band ””Centoquattro””.

Sabato, su tutti gli eventi, “Pittori in piazza””, inizio della competizione della sagra e concerto con ””The Real 883 – Tribute Band di Max Pezzali””. Domenica il ‘’clou’ della kermesse. In serata, alle ore 22, fra gli appuntamenti in programma, spettacolo musicale del “”Circobanda””. Iniziativa dell’Associazione “”La Sagra””, patrocinio del Comune.

Giovanni Blanda