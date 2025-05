Dopo la traslazione del corpo del beato Rosario Angelo Livatino dalla cappella di famiglia sita nel cimitero comunale a una più idonea collocazione nella chiesa Santa Chiara a Canicattì, la città si prepara alla cerimonia della venerazione pubblica delle esequie che si svolgerà domani 10 maggio.

“E’ un momento importante di Chiesa, trattandosi di un beato, ma credo che sia un momento importante civico, non solo per la comunità di Canicattì ma per tutti gli uomini e le donne di buona volontà che hanno a cuore la legalità e la giustizia”, ha dichiarato l’arcivescovo Alessandro Damiano a margine della conferenza stampa durante la quale è stato illustrato l’evento celebrativo alla presenza del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, di Don Gero Manganello, Don Giuseppe Lentini (notaio) e Don Gioacchino Falsone (promotore di giustizia).

“Il corpo è stato trovato intatto e incorrotto“, si sono espressi così i sacerdoti che fanno parte del processo di ricognizione. “Per esporlo al pubblico è stata creata un speciale maschera in silicone che ne riproduce i lineamenti del volto”, hanno concluso.

La città sarà blindata, e saranno garantiti percorsi per i posteggi per i tanti fedeli che si recheranno per la cerimonia che avrà inizio intorno alle 17.30 quando in corteo i ministri che accompagneranno le reliquie del Beato Rosario Livatino si muoveranno dalla chiesa S. Chiara alla via Giudice Rosario Livatino fino al palco della celebrazione. Finita la celebrazione l’urna con le reliquie sarà riportata in chiesa davanti l’ingresso sul sagrato per permettere ai fedeli di potere venerare le reliquie. Terminata la venerazione l’urna sarà collocata dentro il mausoleo. Fino a domenica 18 Maggio il mausoleo resterà aperto per momenti di preghiera.

“Ci aspettiamo la presenza di tanti fedeli, ed è per questo che da un punto logistico abbiamo abbiamo organizzato tutto nei minimi dettagli con la questura per permettere che la cerimonia si svolga in totale sicurezza. Ed è per questo che abbiamo predisposti delle aree parcheggi per i tanti bus che arriveranno con sosta momentanea in via Saetta, in via Fanfani, in via De Curtis, via Pertini e via Nilde Iotti”, ha detto il primo cittadino Corbo.