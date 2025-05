Episodio di violenza nel centro di Agrigento nella notte tra venerdì e sabato. Un cinquantenne è stato aggredito – per motivi al momento ignoti – nei pressi di via Pirandello dove insistono diversi locali della movida. L’agrigentino è stato colpito con una testata in faccia ed è rimasto ferito al volto.

Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una discussione tra le due persone quando il più esagitato improvvisamente ha colpito il rivale con una testata. L’agrigentino è caduto al suolo stordito mentre l’aggressore si è dileguato. Al via le indagini della polizia per risalire all’identità dell’uomo.