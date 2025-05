Ancora una truffa ai danni di anziani in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nelle maglie dei balordi è una settantacinquenne di Ravanusa. La donna è stata contattata al telefono da un soggetto che si è spacciato per il nipote e che le ha comunicato dei guai con la giustizia del figlio.

Il malvivente – fornendo particolari personali e tenendo quanto più al telefono la signora per evitare di chiamare qualcuno – ha detto che il figlio era stato fermato dai carabinieri e che servivano dei soldi per sbloccare la situazione. Poco dopo si è presentato un complice alla porta di casa e l’anziana ha consegnato mille euro in contanti e alcuni monili d’oro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei due malviventi.