Arte culinaria, talk, Cooking show, live music e momenti di intrattenimento.

Sanbiagio si prepara ad un week end tra sapori e storia in uno scenario incantato.

Il paese degli archi di pane diventa capitale del gusto.

Tra i tanti momenti e’ sicuramente il più atteso il comune show con Gianvito Gaglio, Chef dei giardini del teatro Masismo di palermo e di palazzo dei normanni.

A condurre i Cooking show ci sarà Riccardo Gaz noto conduttore siciliano, ex inviato del tg zero di Radio Capital e ancora prima inviato delle iene.

Tra gli artisti segnaliamo anche la presenza di Sal Cacciatore, musicista apprezzatissimo nel territorio che vanta infinite collaborazioni.

Segue il programma dettagliato.

VENERDÌ 16 MAGGIO

Ore 18:00 Inaugurazione ufficiale del Villaggio Sicani con saluti istituzionali e interventi di autorità.

Live music con gli Ottoni Sicani.

Ore 18:30 apertura stand espositivi con degustazioni e storytelling delle 8 aziende del territorio.

Ore 19:30

SHOW COOKING con lo Chef Gianvito Gaglio, conduce Riccardo Gaz:

Verde Sicilia, Pistacchio e identità.

Ore 20:30 – Live Music con gli Ottoni Sicani

SABATO 17 MAGGIO

ore 10:30 apertura mattutina del villaggio con tour guidato e laboratori sensoriali.

Ore 17:00 esposizione e degustazioni negli stand delle aziende partecipanti.

Ore 18:00 Talk “Il Turismo che (ri)nasce” presso l’Aula Consiliare, corso Umberto.

Ore 19:30

SHOW COOKING con lo Chef Gianvito Gaglio, conduce Riccardo Gaz:

Pastorale Sicana, l’agnello e il grano.

Ore 21:00 – live music con i SUD SONA

DOMENICA 18 MAGGIO

Ore 10:30 Villaggio aperto con passeggiate, degustazioni e attività per bambini.

Live music con gli Ottoni Sicani.

Ore 16.30 live music co con SAL Cacciatore Dixie Band.

Ore 18:30

SHOW COOKING con lo Chef Gianvito Gaglio, conduce Riccardo Gaz: Primavera Sicana, fave, grani e ricotta.

A seguire saluti finali e chiusura evento.