Per gli agricoltori agrigentini “la siccità è un incubo che non finisce mai”. È l’allarme di Coldiretti Agrigento che ribadisce “la necessità di interventi risolutivi per rendere fruibile il lago Arancio e affrontare l’estate che già si preannuncia problematica. Bene comunque la proroga dello stato di crisi regionale per l’agricoltura”. “Le piogge non sono bastate a dare la serenità ai produttori che si ritrovano anche quest’anno a fare i conti con la mancanza di infrastrutture adeguate. Dispersione e scarsa manutenzione, sono gli aspetti immodificati da anni e per questo chiediamo che si stabiliscano con celerità gli interventi da mettere in campo per fronteggiare il 2025. La mancanza di acqua – prosegue Coldiretti Agrigento – su cui sembra non trovi una soluzione duratura nonostante l’emergenza”. “Abbiamo già chiesto un incontro con il commissario del Consorzio di Bonifica e ci aspettiamo che si proceda con una programmazione adeguata”, dice Coldiretti