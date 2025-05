Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Raffaele Bottalico il giovane di 23 anni di Sommatino che ha perso la vita dopo una caduta dal tetto di una abitazione di San Cataldo dove stava lavorando. Ai funerali era presente anche il sindaco Vincenzo Corbo ed una rappresentanza del comune di Canicattì composta dal comandante della polizia municipale Patrizia Sola e due vigili urbani. Infatti, il papà della giovane vittima è un carabiniere in servizio presso la locale compagnia da oltre un ventennio. Nonostante il grande momento di dolore la famiglia di Raffaele ha deciso di donare gli organi. Ed è per questo motivo che Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione Giancarlo Foresta dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ha tenuto a ringraziare i familiari del giovane. . “La donazione – ha detto Floresta- è la conclusione dell’atto di grande generosità della famiglia che ha voluto in questo modo ricordare il giovane. I genitori hanno ritenuto di interpretare la volontà e la grande generosità, la voglia di essere utile, del figlio. I familiari stessi hanno proposto la donazione degli organi del proprio congiunto, onorandone il carattere, l’altruismo e la sensibilità. Hanno così consentito – ha concluso Floresta- a malati, comunque sconosciuti e lontani, la possibilità di svolgere quella vita che inaspettatamente è venuta meno al loro congiunto”