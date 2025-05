28“La nostra Consulta dei Giovani entra ufficialmente come membro permanente del Consiglio Nazionale Giovani. Un riconoscimento importante che premia l’impegno, la passione e le idee delle nuove generazioni dell’agricoltura. Continuiamo a costruire insieme un futuro sostenibile e giusto per il nostro settore e per l’Italia intera. Confeuro crede nei giovani. Sempre. Grande traguardo per i giovani di Confeuro!” Con queste parole, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, e Attilio Arbia, responsabile della Consulta dei Giovani della Confederazione degli agricoltori europei e del mondo, commentano l’ingresso ufficiale della Consulta come membro permanente del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG). “È un risultato che testimonia il valore e la determinazione dei nostri giovani agricoltori – proseguono Tiso e Arbia – e che rafforza il ruolo dell’agricoltura nei tavoli istituzionali dove si costruisce il domani del nostro Paese”.

“Un sentito ringraziamento va a Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, l’organo consultivo istituito con Legge n.145/2018 e deputato a rappresentare le istanze giovanili nel dialogo con le Istituzioni. Essere parte attiva del CNG significa dare voce ai giovani agricoltori nelle scelte che contano. È una responsabilità che accogliamo con entusiasmo e determinazione, consapevoli dell’importanza di promuovere politiche che valorizzino il lavoro, la formazione e l’innovazione nel settore primario”. Confeuro continuerà “ad investire nei giovani, a sostenerne le idee e a costruire ponti tra generazioni e territori per un’agricoltura che sia sempre più motore di sviluppo, inclusione e sostenibilità”.