“Un segnale di grande attenzione verso la Sicilia da parte del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli che sceglie ancora la nostra regione per una visita istituzionale di due giorni nell’area orientale, a distanza di poco meno di un mese dalla presenza a Palermo. Gli incontri avuti ieri a Modica e oggi a Catania sono stati utili ad illustrare le linee di intervento del Ministero e per far conoscere tutte le opportunità per agevolare i progetti di integrazione e di assistenza ai disabili. Come Lega regionale, non possiamo che sottolineare l’impegno che i nostri rappresentanti al governo nazionale stanno mettendo a favore della Sicilia in tutti i dicasteri e i ministeri guidati. Alessandra Locatelli, che ho accompagnato durante gli incontri di questi giorni, sta dimostrando di essere molto attenta a tutte le istanze che arrivano dalla Sicilia, in particolar modo dagli enti del terzo settore e dalle onlus che lavorano a fianco dei disabili, dando risposte celeri a questi, conoscendoli da vicino, ed ai tanti comuni, e quindi ai sindaci, che si rivolgono proprio al Ministero per ottenere finanziamenti su progetti specifici e su iniziative finalizzate all’integrazione dei diversamente abili”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia.