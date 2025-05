Con determina dirigenziale del responsabile dei Lavori pubblici, Salvatore Di Vincenzo, il Comune ha approvato, in linea amministrativa, la perizia di variante e suppletiva dei lavori per la costruzione della palestra nella scuola media statale “” Giuseppe Mazzini””. L’importo complessivo e’ di 1 milione 100 mila euro. I lavori aggiudicati in via definitiva, nel 2023, al Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) Cgc e Ispa, di San Gregorio di Catania, col ribasso percentuale del 22,18 per cento sull’importo a base d’asta di 829.782,96 euro. Il documento dirigenziale e’ stato trasmesso al segretario comunale e ai settori comunali interessati.

Giovanni Blanda