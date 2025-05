– L’offerta di immobili di lusso nella Costa Orientale della Sicilia è in costante crescita. Tutti i principali indicatori riferiti allo stock in vendita, vale a dire numero di annunci, valore e superficie complessiva hanno infatti registrato un incremento sia nell’ultimo anno sia rispetto al primo semestre del 2019. È quanto emerso dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader nel settore immobiliare di lusso.

L’Osservatorio, giunto alla sua quarta edizione, si avvale quest’anno della collaborazione con Santandrea, brand dedicato al luxury real estate del Gruppo Gabetti. Forti dell’esperienza sui territori oggetto di indagine, gli esperti di Santandrea hanno arricchito l’analisi con commenti e spunti utili all’identificazione dei principali trend di mercato.

Le variazioni dell’offerta

A fine 2024, il valore complessivo degli immobili di pregio nell’area considerata è pari a 628 milioni di euro, in aumento del 38% sul secondo semestre del 2023 e del 141% sull’inizio del 2019. Gli annunci sono saliti del 33% anno su anno e del 151% rispetto a inizio periodo, toccando quota 509 a fine 2024, mentre la superficie complessiva è cresciuta del 35% su fine 2023 e del 157% sull’inizio del 2019, raggiungendo i 141.816 metri quadri.

A livello di composizione dello stock in offerta, le ville sono maggiormente rappresentate – 74% del totale – mentre gli appartamenti sono fermi al 26%.

Tempi di vendita

L’area della Sicilia Costa Orientale rappresenta un’eccezione rispetto alle altre zone del lusso italiane, perché, nonostante una crescita sia dell’offerta che della domanda dal 2019 a oggi, il time to Sell (tempo medio di uscita degli annunci dal mercato) non è diminuito nel periodo, passando da 9,2 a 10,6 mesi. Il time on market, ovvero l’età media degli annunci sul mercato in un dato periodo, si è invece lievemente abbassato nel medesimo arco temporale, passando da 11,5 a 11,1 mesi.

Domanda di immobili di lusso

La domanda di immobili di lusso – ovvero il numero medio di contatti per annuncio – nella zona è aumentata del 21% dall’inizio del 2019 al secondo semestre del 2024. Tale dato evidenzia nuovamente quanto il mercato di pregio nell’area sia in decisa espansione. Il peso dei contatti complessivi dell’area sul totale nazionale è rimasto stabile nel periodo oggetto dello studio, attestandosi poco al di sotto dell’1%.