La CNA FITA Sicilia ha eletto il suo nuovo Presidente regionale: è Salvatore Ranno, figura di riferimento del settore e profondo conoscitore delle dinamiche che interessano il mondo dell’autotrasporto isolano, che assume anche la presidenza di CNA Trasporto Merci.

Nello stesso comparto sono stati eletti Graziano Leanza, presidente del comparto NCC Bus; Massimo Spada, presidente NCC Auto e Rocco Tranchida, presidente CNA Taxi. Mentre Giorgio Stracquadanio e Daniela Taranto vengono confermati dal segretario regionale della Cna Sicilia, Piero Giglione, nei ruoli di coordinatori regionali.

Un gruppo coeso, rappresentativo della pluralità del settore, che avrà il compito di affrontare con determinazione le sfide legate alla mobilità, alla sostenibilità e alla tutela delle imprese di trasporto dell’isola.

“La CNA FITA Sicilia – ha dichiarato il neo presidente Ranno – intende rafforzare la propria azione sindacale e di rappresentanza, consolidando il dialogo con le istituzioni e mettendo al centro le esigenze delle imprese, in un momento cruciale per il futuro del comparto”.

Con questa nuova guida, la CNA FITA Sicilia rinnova il proprio impegno a supporto del trasporto siciliano, valorizzando l’esperienza, le competenze e la visione strategica dei suoi rappresentanti. Un sentito ringraziamento va a nome della Cna Sicilia a Saro Tumino per il lavoro svolto in questi anni.