Sotto la spinta del Partito Democratico, all’Ars è stato approvato un importante disegno di legge, ovvero l’istituzione di una giornata nazionale antiracket da celebrarsi ogni anno il 10 gennaio, data simbolica della prima lettera pubblica con cui Libero Grassi, imprenditore palermitano assassinato dalla mafia, denunciò pubblicamente il sistema del pizzo”. Così il vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona. “A più di trent’anni dalla morte di Libero Grassi – continua – sentiamo il dovere politico e morale di trasformare la sua testimonianza in un impegno concreto e duraturo. La lotta al racket non è un tema del passato. Purtroppo, ancora oggi, tante imprese vivono sotto la minaccia del ricatto mafioso. È per loro, per chi resiste, che vogliamo istituzionalizzare una giornata nazionale di memoria, denuncia e sensibilizzazione”. Giambona poi si dice convinto che “il Governo nazionale saprà raccogliere questa proposta. Una giornata nazionale dell’antiracket darebbe un messaggio forte: lo Stato c’è, è al fianco di chi sceglie la legalità”.