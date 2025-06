Con il bellissimo spettacolo delle Violiniste Chic si è concluso l’Inizio della Stagione Eventi della Food and Beverage Racalmuto 2025 con il Festival del Tarallo l’1 e il 2 giugno.

Il grande successo di pubblico e l’apprezzamento per i contenuti spettacolari proposti nella giornata di festa, nonchè per le proposte enogastronomiche dell’ Associazione, sono stati motivi di soddisfazione per gli organizzatori e i Sostenitori del Progetto , con una lettera aperta, il Presidente dell’associazione Food and Beverage, Sergio Schillaci in nome di tutto lo staff organizzativo ringrazia i soggetti coinvolti.

In due giorni diversi appuntamenti, artisti, stand hanno attratto migliaia di persone da Racalmuto e tutto l’hinterland. Parecchi arrivi anche da fuori provincia. Eventi che sono stati resi possibili grazie al patrocinio del comune di Racalmuto attiva e generosa nello sposare iniziative dell’associazionismo del paese.

L’elevato livello qualitativo di tutti i protagonisti di questo evento ha permesso ai numerosissimi cittadini Racalmutesi presenti e ai tanti Visitatori arrivati da tutta la Sicilia, che hanno vissuto insieme a noi queste due giornate di festa, di immergersi completamente in un’atmosfera avvolgente e coinvolgente, che ha dato modo di valorizzare ancora di più il nostro Paese.

Grande successo a apprezzamento per la realizzazione artistica della Mega Torta ai Taralli per un peso complessivo di 250 kg che i Pastrychef quest’ anno hanno voluto dedicare alla Madonna Maria Santissima del Monte Patrona di Racalmuto.

“Per non dimenticare nessuno dei numerosi protagonisti, basterebbe un corale ringraziamento, ma vorrei invece provare a ringraziare uno per uno sperando di non dimenticare nessuno chi ha reso possibile e così unico questo Evento destinato a ripetersi ogni anno con davanti a sé un grande futuro pieno di successi e già si pensa alla terza Edizione 2026 del Festival del Tarallo di Racalmuto.

“Un grazie di cuore anche a tutti quelli che hanno scelto Racalmuto per trascorrere qui con noi questa giornata di grande festa – ribadisce Sergio Schillaci – . La visibilità della seconda edizione porta alla nostra città, insieme all’evidente crescita sia nella qualità dell’offerta, sia nei numeri di presenze il segnale più bello che ci dà lo stimolo per preparare un’edizione 2026 del Festival del Tarallo di Racalmuto ancora più attraente e tutto il successo che merita la nostra Amata Associazione Food and Beverage di Racalmuto.Il programma va avanti e vi diamo appuntamento alla quarta edizione del Racalfud in Piazza Barona a Racalmuto” conclude Schillaci.