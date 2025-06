Sino al 7 giugno, resterà depositato in segreteria, per essere visionato, il regolamento sul Randagismo.

Il Comune, in base alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali, condannano gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono. Altresì, l’ente, allo scopo di favorire l’affidamento e l’adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e convenzionate, promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione.

Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Il comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza tutti gli esseri viventi.

Resta depositato entro il 7 giugno anche il regolamento sulla Protezione civile

