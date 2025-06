“Questa manovra finanziaria segna la grande unità e compattezza della maggioranza che sostiene il governo, insieme alla conferma della capacità del presidente Schifani di farsi portavoce e interprete dei bisogni delle nostre comunità, con una grande attenzione e sensibilità per i più fragili.

All’interno di una legge che contiene tanti interventi per rafforzare i servizi e sostenere l’economia, spicca in modo particolare l’aumento della disponibilità di fondi per il reddito di povertà, un provvedimento fortemente voluto dal Governatore e nel quale tutti abbiamo creduto.

Con il voto di oggi sarà possibile ampliare la platea dei beneficiari, dando quindi un sostegno diretto e concreto a tante famiglie che oggi vivono situazioni di difficoltà.”

Lo dichiarano la vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Luisa Lantieri e Riccardo Gennuso, del gruppo di Forza Italia.