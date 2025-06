incidente stradale stamani intorno a mezzogiorno tra Campobello di Licata e Ravanusa.

Due autovetture, una Fiat Bravo ed una Fiat Panda, stavano percorrendo, stesso senso di marcia, la SS557 che collega Ravanusa con Campobello di Licata, quando, la Fiat Bravo avrebbe urtato in fase di sorpasso la Fiat Panda che veniva scaraventa sulla scarpata adiacente la carreggiata.

La donna alla guida della Fiat Panda ha avuto la peggio ed è stata trasportata tramite 118 presso l’ospedale di Canicattì per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

La dinamica è tutta da accertare e stanno lavorando i carabinieri che consegneranno informativa all’’Autorità giudiziaria al termine delle indagini. Intanto, il perito assicurativo Giuseppe Bella è stato nominato per la ricostruzione dei fatti.