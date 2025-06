Su avviso dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, i beneficiari aventi diritto possono presentare richiesta, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali di Campobello di Licata, di rilascio dell’attestazione, al fine dell’erogazione del contributo, da parte della regione, suddetto Assessorato, come previsto dagli articoli di legge sulla “Erogazione contributo” dell’Avviso Pubblico della Regione Sicilia. Per agevolare i richiedenti il Comune ha predisposto un modulo, scaricabile dal sito istituzionale, sezione avvisi e reperibile anche presso la portineria dell’Ente.

Secondo le istruzioni dettate dalla Regione, il Comune rilascerà: attestazione relativa alla realizzazione dell’attività socialmente utile; ovvero l’attestazione dell’impossibilità di adibire l’interessato ad attività socialmente utili per ragioni di carattere psicofisico; o l’attestazione di mancata attivazione di progetti di attività socialmente utile.

Giovanni Blanda