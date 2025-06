Si chiama Gemma Mangione, ha appena 12 anni e ha conquistato il titolo di campionessa regionale dei debuttanti pony H80 con il suo cavallo India, fermando il cronometro su uno straordinario 47,8 secondi.

Gemma proviene dal maneggio I Cavalieri della Città Barocca, i cui allievi, quest’anno, hanno partecipato al Campionato Regionale di Salto Ostacoli grazie all’aggregazione con il circolo ippico Taytu di Palermo.

Nonostante la giovanissima età, Gemma si è distinta tra i partecipanti, portando a casa una delle tredici medaglie d’oro messe in palio durante i campionati regionali che si sono svolti, come da tradizione, presso il centro ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo (TP), ai piedi del suggestivo Parco Archeologico di Segesta.

All’evento hanno preso parte circa 300 cavalli e altrettanti tra cavalieri e amazzoni, tutti determinati a salire sul podio e conquistare uno dei titoli assegnati dal Comitato Regionale FISE Sicilia. A Gemma e alla sua India è spettato il trofeo nella categoria H80, frutto di una preparazione intensa e appassionata sotto la guida dell’istruttore Giampaolo Billeci del Taytu di Palermo.

La passione per i cavalli è sbocciata in Gemma sin da piccolissima: aveva appena cinque anni quando ha iniziato a frequentare il maneggio di Naro, seguita dagli istruttori Salvo Marziano e Pippo Carlino, che hanno intuito il suo talento naturale e l’hanno accompagnata in un percorso di crescita sportiva e personale.

Così, in questo inizio di giugno, dopo anni di impegno, allenamenti e vittorie in competizioni minori, Gemma Mangione su India è riuscita a salire sul gradino più alto del podio in uno dei campionati regionali più prestigiosi della Sicilia.