“Avevamo visto giusto. Nello stralcio 738 avevo proposto un emendamento finalizzato a sostenere i collegamenti aerei da e per gli scali di Comiso, Trapani Birgi, Lampedusa e Pantelleria. Un’iniziativa concreta per incentivare i flussi turistici e contenere i prezzi dei biglietti, in favore delle nostre isole e dei territori che vivono di turismo e mobilità.”.

Così il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina a margine della seduta di oggi all’assemblea regionale siciliana.

“Oggi – spiega Safina -, il governo regionale, seppur con una formulazione diversa, ha fatto propria quella proposta. Accogliamo con favore questa scelta: è la dimostrazione che le idee giuste, quando nascono con lo sguardo rivolto al bene comune, prima o poi trovano la strada per diventare realtà. Lo stanziamento previsto conferma la validità del percorso che avevamo indicato”.

“È necessario costruire una vera strategia aeroportuale per la Sicilia occidentale – continua il deputato trapanese -, e comprendere se c’è realmente la volontà del governo regionale di dare vita a un polo aeroportuale della Sicilia occidentale, integrando in modo sistemico gli scali di Trapani, Palermo, Lampedusa e Pantelleria. Solo così si potrà garantire un sistema efficiente, coordinato e competitivo. L’aeroporto di Trapani Birgi deve essere messo nelle condizioni di essere forte, autonomo e indipendente, senza dover più contare su continui interventi in conto capitale da parte della Regione, se non per progetti strategici e di sviluppo. Basta coprire le perdite: è il momento di costruire un sistema solido che guardi al futuro con visione e responsabilità”.

“Sosterremo questo intervento con convinzione, come abbiamo fatto sin dall’inizio, perché rappresenta un’opportunità concreta per lo sviluppo del turismo, la mobilità dei cittadini e l’equità territoriale in Sicilia. Le battaglie giuste, anche se silenziose, producono risultati quando c’è coerenza e visione”, conclude Safina.