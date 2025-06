Richiamata la Deliberazione GM n.54 del 04.06.2025, avente ad oggetto: “Approvazione Schema nuovo Codice di Comportamento Dipendenti Pubblici del Comune di Campobello di Licata” con la

quale è stato approvato lo schema del nuovo Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Licata ed è stata prevista la procedura partecipativa mediante pubblicazione di avviso per l’approvazione del nuovo Codice di Comportamento del Comune di Campobello di Licata, ai sensi del DPR rivolta a tutti gli interessati sia interni che esterni dell’Ente, mediante

pubblicazione di avviso pubblico,

il Comune avvisa ed invita di far pervenire entro il giorno 25/06/2025, ore 12.00 eventuali proposte/osservazioni e/o suggerimenti inerenti i contenuti dello schema del nuovo Codice di Comportamento del Comune di Campobello di Licata, come allegato, all’attenzione del Segretario Generale\Responsabile dell’Anticorruzione avendo cura di precisare nell’oggetto:” Proposte \osservazioni allo schema del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici del Comune di Campobello di Licata

Modalità di trasmissione:

-tramite inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@legal.comune.campobellodi licata.ag.it

– tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune.

GIovanni Blanda