Enopolis 2025, la manifestazione convegnistica e di divulgazione scientifica dedicata all’uva da tavola, ospiterà durante l’evento del prossimo 12 di giugno un desk di Poste Italiane per l’annullo filatelico speciale dedicato alla manifestazione e celebrativo dell’uva da tavola di Canicattì Igp. L’annullo filatelico, mai realizzato in passato per Canicattì e per la sua deliziosa uva, sarà apposto su di una cartolina speciale dedicata alla manifestazione che verrà donata ai partecipanti all’evento che si saranno registrati in anticipo. La cartolina, a tiratura limitata di soli 200 pezzi, e l’annullo filatelico sarà dunque un prezioso ricordo di Canicattì e della sua uva IGP per quanti collezionano cartoline, francobolli e timbro filatelico dedicato. Per ritirare la tua cartolina con l’annullo di Poste Italiane sarà necessario registrarsi al link https://mensileagrisicilia.it/enopolis-registrazione/e partecipare dalle ore 09:30 alla manifestazione Enopolis del Mensile Agrisicilia e dedicata all’Uva da Tavola presso l’agriturismo Baglio San Nicola di Naro (Ag).