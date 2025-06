Entra in funzione la pesa: portando i rifiuti con la tua scheda personale (da ritirare presso gli uffici RAR), potrai ottenere sconti in bolletta proporzionali alla quantità e alla tipologia di rifiuto conferito.

Più differenzi, più risparmi!

Ritira la scheda negli uffici Rar

Dove: Isola Ecologica, via Olimpica

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Un passo avanti per incentivare la raccolta differenziata e premiare i comportamenti virtuosi! Fare la differenziata aiuta l’ambiente, ma da oggi anche il tuo portafoglio! Insieme si può!””

GIOVANNI BLANDA