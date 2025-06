Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, proseguono i controlli disposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina insieme ai militari del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro. Controlli dei carabinieri della Compagnia di S. Agata di Militello e del Nucleo ispettorato del lavoro di Messina in un cantiere edile allestito a San Marco D’Alunzio.

I militari hanno rilevato diverse irregolarità relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, tra cui la mancata installazione di un’adeguata recinzione per impedire l’accesso alle persone non autorizzate all’interno del cantiere e l’assenza di mezzi di estinzione idonei al rischio di incendi. Il titolare della ditta edile è stato denunciato e sono state contestate sanzioni e ammende per oltre 10.000 euro.