Il Comune – Servizi demografici di Campobello di Licata, informa la cittadinanza che la carta d’identità, rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026,

per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019, e non potrà essere utilizzata ai fini dell’espatrio all’estero.

Si invita già da adesso a prevedere il “passaggio” alla Carta d’Identità Elettronica (Cie) che viene rilasciata, anche prima della scadenza del documento cartaceo, da questo Comune.

Per ulteriori informazione rivolgersi all’Ufficio Anagrafe tel.0922 884132

GIOVANNI BLANDA