Un’occasione preziosa per le famiglie e un’opportunità concreta per bambini e ragazzi: grazie al Voucher Sportivo della Regione Siciliana, l’ASD Rette Parallele avvia un programma completamente gratuito di attività sportive per giovani dai 6 ai 17 anni nei comuni di Naro e Camastra.

L’iniziativa si inserisce in un progetto regionale volto a promuovere lo sport come strumento di inclusione, salute e crescita personale, soprattutto per le famiglie con ISEE fino a 12.000 €, o fino a 20.000 € nel caso di nuclei con tre o più figli.

«Lo sport è uno strumento educativo potentissimo – spiega Irene Falsone, responsabile delle attività e istruttrice qualificata –. Accompagniamo ogni bambino con attenzione, rispetto dei tempi individuali e tanta energia positiva. Vogliamo che ogni ragazzo si senta accolto e parte di un gruppo.»

Irene Falsone è un volto noto nel panorama sportivo locale: anni di esperienza sul campo, una solida formazione tecnica e una particolare sensibilità nel lavorare con i più giovani. Sotto la sua guida, i partecipanti potranno scegliere tra diverse discipline, pensate per stimolare il movimento e la socializzazione.

Le attività si svolgeranno nei centri sportivi dei due comuni, a titolo completamente gratuito. L’ASD Rette Parallele, da sempre attenta al territorio, fornirà supporto completo anche nella compilazione della domanda per accedere al voucher.

📞 INFO e ISCRIZIONI:

Irene Falsone – 334 1759552 (anche WhatsApp)

I posti sono limitati e le richieste già numerose.

Sport, passione e professionalità al servizio dei più giovani.