Il 2025 è per il teatro dell’Efebo il secondo anno di programmazione, dopo il 2023 nel quale il teatro è stato inaugurato. Il cartellone degli eventi, dal 5 luglio al 20 settembre, è stato presentato questa mattina al teatro dell’Efebo nella suggestiva cava di tufo del giardino botanico di Agrigento.

“Il teatro è e rimane una scommessa sul turismo degli eventi che potrebbe trasformare il giardino in una grande occasione di offerta per i nostri numerosi turisti mordi e fuggi che frequentano la destinazione agrigentina. In merito è stato presentato un progetto innovativo su percorsi di turismo esperenziale all’interno del giardino botanico. Per il 2025, pertanto, si ripropone, con numerose novità”, ha detto Achille Contino, direttore del Settore Turismo dell’ex Provincia a margine della conferenza alla presenza del presidente dell’ex Provincia Giuseppe Pendolino, del sindaco di Agrigento, Franco Miccicè e della presidente della “Fondazione Agrigento 2025” Maria Teresa Cucinotta.

La rassegna del teatro classico con ben sei eventi di grande richiamo artistico e culturale che aprirà il 5 luglio e si concluderà il 13 agosto e la rassegna del teatro d’autore e musica dal 16 agosto al 21 settembre con numerose novità ed eventi interessanti.

La rassegna del teatro classico è il must del teatro in un luogo, “unico al mondo” come lo ha definito il giornalista del tg5 all’inaugurazione, l’antica cava dei templi che racconta una storia di grandi obiettivi architettonici, ma anche di schiavitù.

Non poteva non utilizzarsi questa meravigliosa scenografia naturale, in particolare del costone di sinistra originariamente parte dell’acquedotto greco, quale estensione del palco tradizionale per rendere unica la scena nella quale si rappresenteranno gli spettacoli teatrali della tradizione greca.

Quest’anno, pertanto è stato progettato e realizzato un palco trapezoidale in continuazione con il costone di sinistra e con l’occhio dello spettatore rivolto a vedere l’intero costone con il suo palco come unica scena. I registi potranno pertanto adattare le proprie scenografie in un contesto teatrale davvero esclusivo.

LA RASSEGNA DEL TEATRO CLASSICO E DEL MITO

La rassegna porterà le migliori opere del teatro professionistico con registi ed artisti di grande prestigio fra i quali Daniele Salvo, Cinzia Maccagnano, Ugo Pagliai, Emilio Solfrizzi e molti altri.

Si partirà il 5 luglio con Le Baccanti di Euripide con la regia di Daniele Salvo già partner del teatro nella produzione del rapimento di Proserpina e noto per avere diretto più volte le rappresentazioni nell’anfiteatro di Siracusa. Aprirà la rassegna con uno spettacolo di grande impatto la cui centralità sarà il coro delle baccanti con un cast artistico di alto livello. Subito dopo lo spettacolo l’opera rappresenterà l’Italia al Festival Greek Drama di Cipro, alla sua 28° edizione internazionale.

Il 12 luglio sarà di scena la tragedia l’Elena di Euripide con protagonista Anna Lisa Amodio navigata attrice e la regia di Nicasio Anzelmo

Il 19 luglio con la presenza straordinaria di Ugo Pagliai e Daniele Salvo nella qualità di regista e attore con Barbara Capucci e Tommaso Garrè andrà in scena Ovidio il poeta relegato, interessante racconto umano di dolore e speranza.

Il 31 luglio sarà la volta di una commedia esilarante e di grande successo con la straordinaria presenza dei Emilio Solfrizzi in Anfitrione una delle commedie più celebri di Plauto.

Il 2 agosto avremo ancora una commedia davvero interessante: 1 Cavalieri di Aristofane feroce critica alla classe politica ateniese e alla sua degenerazione demagogica con la regia di Cinzia Maccagnano che l’anno passato aveva rappresentato ed interpretato, con grande successo al teatro dell’Efebo, l’Antigone. Il 13 agosto concluderà la rassegna del teatro classico il pomo della discordia ambientato nella città di Troia luogo di contrasti e tradimenti con la drammaturgia di Luana Rondinelli e l’ideazione e regia di Nicola Alberto Orofino e le scenografie di Vincenzo la Mendola.

RASSEGNA DEL TEATRO D’AUTORE E MUSICA

Quest’anno la rassegna avrà una novità sostanziale. Riprenderà, dopo tanti anni di assenza, la settimana Pirandelliana kermesse di punta dell’estate agrigentina dedicata alle opere di Pirandello. In collaborazione con l’Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento verranno rappresentati tre spettacoli di grande richiamo artistico. La rassegna aveva realizzato nel passato, in collaborazione con la Provincia, ben 35 edizioni.

Il 16 agosto ed in replica il 17 andrà di scena il berretto a sonagli, grande classico della drammaturgia siciliana, con protagonista un agrigentino d’eccezione Gianfranco Jannuzzo interprete di straordinaria esperienza e richiamo.

Il 23 agosto a cura della compagnia del teatro della città di Catania che rappresenterà All’ombra del Caos, opera movimentata di teatro danza ispirata all’altro figlio, regia di Orazio Torrisi

Il 30 agosto a cura del Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento concluderà la rassegna con il gran galà pirandelliano. La serata si articolerà in due momenti: nella prima parte si procederà all’assegnazione del premio Kaos Pippo Montalbano giunto all sedicesima edizione. Subito dopo avrà luogo un grande spettacolo “quadri di Liolà” di Mario Incudine, edizione straordinaria del grande classico di Pirandello rivisitata ed adattata dall’autore che ne è regista ed attore protagonista.

Ma la rassegna continuerà con altri spettacoli di grande livello artistico teatrale e musicale

Il 5 agosto con l’anno che verrà, dedicato al grande cantautore Lucio Dalla, il coro lirico siciliano, con la straordinaria voce di Pier Davide Carone vincitore di manifestazioni come Amici, ha partecipato a San Remo con Lucio Dalla nel 2012.

Il 21 agosto, dopo ben due sold out nel 2024 verrà replicata con diverse novità Love Morricone sempre a cura del coro lirico siciliano.

Il 26 agosto è la volta di amore e psiche, contaminazione di teatro e musica con la partecipazione di Claudia Rizzo, Ilenia Costanza e Paolo Macedonio figure di spicco nel panorama musicale/teatrale regionale e nazionale.

Il 3 settembre si rappresenterà “quasi papa” realizzata da una compagnia di professionisti romani su un opera scritta dall’autore Andrea Cirino.

La rassegna si concluderà con un concerto di grande richiamo “colonne sinfoniche 2025 dell’accademia musicale Free Melody il 14 settembre e due divertenti spettacoli teatrali dell’Ass. Concordia il 12 settembre l’altro figlio e il 20 settembre la morsa.