Ieri, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 19:00, la Chiesa di San Calogero ha fatto da cornice al partecipato e coinvolgente convegno “Aiutiamoci a essere genitori contro le dipendenze – Convegno per una genitorialità responsabile”, promosso con l’obiettivo di offrire ai genitori strumenti concreti per affrontare e prevenire le dipendenze nei giovani.

L’evento ha visto la partecipazione di tre relatori d’eccezione:

Dott. Giovanni Savarino, medico pediatra,

Dott. Antonino Iacolino, psicologo e psicoterapeuta,

Don Giuseppe Scozzari, specialista in dipendenze e problematiche sociali.

I relatori hanno affrontato il delicato tema delle dipendenze da diverse prospettive – sanitaria, psicologica e sociale – offrendo un quadro ampio e approfondito, con spunti pratici e riflessioni importanti per le famiglie presenti.

Particolarmente apprezzato l’intervento del dr. Antonino Iacolino, che ha colpito il pubblico per la chiarezza espositiva, la sensibilità mostrata nel trattare i temi e la competenza dimostrata. La sua partecipazione ha confermato una grande professionalità e un’esperienza consolidata sul campo, elementi che hanno reso il suo contributo particolarmente efficace e apprezzato.

L’incontro si è rivelato non solo informativo, ma anche fortemente ispiratore per i genitori presenti, che hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e sentirsi meno soli nell’affrontare le sfide educative contemporanee.

L’augurio condiviso da tutti i partecipanti è che questo sia solo il primo di una serie di incontri dedicati al supporto genitoriale e alla prevenzione delle dipendenze.