Vede “scintille” tra extracomunitari e non ci pensa due volte ad intervenire nonostante non fosse neanche di turno. Un carabiniere libero dal servizio non soltanto ha evitato conseguenze ben peggiori ma è riuscito anche a rincorrere e bloccare uno degli esagitati che, nella serata di giovedì a Racalmuto, stava creando più di qualche problema di ordine pubblico.

È successo tutto nei pressi di piazza Umberto I. Il militare dell’Arma ha notato un principio di rissa con animi e toni accesi. L’immigrato, certamente il più facinoroso tra i partecipanti, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato dal carabiniere.