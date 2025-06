L’Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che introduce la retroattività della legge regionale, approvata il 31 gennaio dell’anno scorso, che prevede l’assunzione alla Regione delle vittime di femminicidio con deformazione e sfregio del viso e degli orfani.

“Le disposizioni trovano applicazione per fatti avvenuti entro i confini del territorio della Regione siciliana anche prima della data di entrata in vigore della presente legge in danno di cittadini italiani residenti in Sicilia al momento dell’evento criminoso ed esclusivamente per le assunzioni presso la Regione siciliana nei limiti delle risorse assunzionali disponibili”.