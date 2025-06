Il Movimento politico “Libertas” sarà presente con il suo segretario nazionale Paolo Magli alla manifestazione degli agricoltori del nostro Paese che i sono dati appuntamento sabato prossimo a Frascati (Roma) presso l’azienda agricola AZ. La giornata di protesta è stata organizzata per denunciare intanto il prezzo basso del grano duro che non copre i nemmeno i costi di produzione e, più in generale, per la difficile situazione in cui versa ormai da anni l’importante comparto economico cerealicolo. Secondo gli organizzatori l’agricoltura stando così le cose è destinata al fallimento. Basti pensare che negli ultimi dodici mesi hanno chiuso i battenti circa 40 mila aziende. Questa media porterà fra cinque anni al collasso definitivo del settore agricolo anche a causa delle multinazionali del grano. Per Paolo Magli “ occorre invertire la tendenza puntando decisamente alla riforma del settore agricolo che preveda la possibilità di un più facile accesso al credito per gli agricoltori tenuto conto che molte aziende sono fortemente indebitate. Necessitano, infine, maggiori incentivi per creare nuova e più stabile occupazione nel comparto”.