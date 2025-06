La Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in visita presso i

locali della Cabina Unica di Regia della Cittadella sanitaria deputata alla governance e all’abbattimento delle liste d’attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici. A margine della notizia, trapelata dalla Regione Siciliana e rilanciata da alcune testate giornalistiche, secondo cui l’ASP di Agrigento è la prima, ed unica, azienda sanitaria della Sicilia ad aver raggiunto lo storico risultato certificato di aver azzerato i tempi d’attesa per le prestazioni, il direttore generale Giuseppe Capodieci insieme ai direttori sanitario ed amministrativo, Raffaele Elia ed Ersilia Riggi, ha voluto incontrare lo staff di operatori cui va dato il merito, attraverso un lavoro ingente e ben articolato, di aver centrato un obiettivo di primaria importanza per la qualità dell’assistenza erogata ai cittadini.

“Il motivo della nostra presenza quest’oggi presso la CUR di Agrigento – ha commentato il direttore Capodieci – sta nel voler esprimere direttamente un caloroso ringraziamento all’equipe di lavoro coordinata dal dottor Maurizio Galletto per l’impegno profuso nel raggiungimento di un traguardo che sembrava irrealizzabile e il cui impatto sul benessere della collettività risulta tangibile e oltremodo significativo”. L’abbattimento delle liste d’attesa è il frutto di una serie di attività mirate come l’istituzione del servizio di recall attivo e passivo, la ricollocazione delle prestazioni ambulatoriali nelle agende di recupero e l’attivazione, attraverso il numero telefonico 0922407365, di servizi dedicati per particolari categorie di pazienti fragili come quelli oncologici o quelli cronici, i cui controlli hanno un andamento periodico e costante e necessitano di un canale privilegiato. In questo contesto si inseriscono anche i percorsi di tutela e la razionalizzazione del triage ambulatoriale per le prestazioni con priorità B.

“Vorrei sottolineare – conclude il direttore Capodieci – che questo traguardo, ottenuto anche grazie al ruolo centrale svolto dalla Direzione amministrativa attraverso l’impegno costante della dottoressa Ersilia Riggi, non rappresenta un punto d’arrivo per l’Azienda ma concentreremo le nostre attenzioni sul consolidamento del risultato ottenuto per mantenere i livelli di efficienza raggiunti verificando costantemente la celerità delle liste d’attesa”.