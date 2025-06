Oggi (sabato 21 giugno), dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nello spazio tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e Madre Teresa di Calcutta (nei pressi della ‘’Divina Commedia’’), raccolta di indumenti usati e in buone condizioni. Gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti. L’iniziativa è del Comune.

L’ente comunale, frattanto, avvisa la cittadinanza che è vietato abbandonare o depositare sacchi contenenti indumenti usati o altro in tutta la piazzetta di Via Madre Teresa di Calcutta ( casetta dell’acqua).

Per lo smaltimento degli indumenti usati bisogna attenersi alle modalità del servizio di raccolta che avviene, in presenza della ditta autorizzata, ogni quindici giorni, secondo il calendario previsto. I trasgressori saranno puniti, salvo i casi previsti dal Codice penale, con le sanzioni pecuniarie previste.

Giovanni Blanda