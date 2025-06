Ancora un furto di cavi elettrici all’intento del parco delle terme di Sciacca. È il secondo episodio che si verifica in meno di un mese. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel sito riuscendo a portare via centinaia di metri di cavi. Non è ancora stato quantificato il danno che comunque sarebbe ingente.

A fare la scoperta sono stati alcuni dipendenti ai quali non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato. All’inizio del mese di maggio era stato messo a segno un altro raid e anche in quell’occasione erano stati portati via metri e metri di cavi elettrici appena installati dopo un intervento di riqualificazione di 500 mila euro.