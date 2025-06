Accusa un malore mentre si trova a distanza dalla riva ma viene salvato dall’azione congiunta di un carabiniere, una famiglia e un medico. È successo nella spiaggia della Foggia, a Sciacca. Un sessantenne trapanese, in evidente difficoltà, non sarebbe riuscito a tornare a riva.

Un carabiniere ha notato la scena e non ci ha pensato due volte a soccorrerlo e portarlo sugli scogli. L’intervento di una famiglia, a bordo di un pedalò, ha permesso poi all’uomo di raggiungere la spiaggia dove ad attenderlo c’era un medico che ha prestato le prime cure in attesa dell’ambulanza. Il personale del 118 ha poi trasferito il sessantenne in ospedale per ulteriori accertamenti.