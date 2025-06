Il Comune di Agrigento requisisce quarantuno posti liberi e disponibili di cappelle ubicate nel cimitero di Piano Gatta appartenenti a privati cittadini. Lo ha disposto con un’ordinanza il sindaco Franco Miccichè per far fronte all’emergenza tumulazioni, un problema che ormai si protrae da oltre dieci anni.

Il provvedimento ripercorre la stessa ordinanza che risale al 2017 e che, in via urgente e temporanea, ha permesso di ovviare parzialmente al problema. Il tutto per evitare pericoli di natura igienico-sanitaria considerata la presenza di salme in deposito con temperature che negli ultimi giorni superano i trenta gradi.